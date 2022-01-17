ГРАФИК | Во вторник цена на электричество подскочит почти до 300 евро за мегаватт-час

Во вторник с полуночи до 4 часов утра цена на электричество не будет достигать 100 евро за мегаватт-час. После этого цена будет расти. С 9 до 10 утра она достигнет максимума за день - 287 евро.

Напоминаем, что в понедельник, 17 января, в Таллинне началась подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление, предназначенной для смягчения последствий их подорожания.

Предназначенная для подачи ходатайств электронная среда самообслуживания находится по э-адресу https://taotlen.tallinn.ee/. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.