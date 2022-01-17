Каллас в телефонном разговоре с Моравецким: мы не должны попасть в ловушку предложений России

Каллас отметила, что Россия заманила нас своими так называемыми предложениями в ловушку переговоров. ”Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство”, — отметила Кая Каллас.

”Военная угроза России в адрес Украины нарастает, и есть признаки того, что мы должны быть готовы к расширению агрессии России в Украине. Такую эскалацию помогут предотвратить убедительное сдерживание и поддержка Украины”, — отметила Каллас, подчеркнув, что мы должны быть готовы реагировать очень быстро.

”Европейский союз и Соединенные Штаты Америки вместе разрабатывают санкции. Мы в Европейском союзе должны обеспечить их незамедлительное введение в случае ухудшения ситуации”, — сказала Каллас. Кроме того, обсуждалась важность укрепления военного сдерживания в восточном крыле НАТО, оба премьер-министра подчеркнули необходимость ускоренного внедрения уже принятых решений. Министры обороны стран НАТО встретятся для обсуждения этой темы уже в ближайшее время.

Премьер-министр Каллас пожелала Польше успеха в роли председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и выразила надежду на то, что дискуссии в ОБСЕ будут способствовать снижению вызванной Россией напряженности.

Каллас и Моравецкий отметили взаимное сотрудничество в области безопасности. ”Сегодня в Польшу отправляется очередное подразделение из Эстонии, чтобы помочь противостоять гибридной атаке Белоруссии. Сотрудничество между эстонцами и поляками идет очень хорошо”, — отметила Каллас. ”Роль Польши в патрулировании воздушного пространства стран Балтии и участие в учениях трудно переоценить, это помогает укрепить безопасность в регионе”, — сказала Каллас в заключение.

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