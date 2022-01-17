Умер легендарный таллиннский бродячий пес Жорик

Виктория Гер, которая ухаживала за собакой в ​​последние месяцы, подтвердила, что сегодня Жорик умер. Его сердце остановилось после очередного приступа эпилепсии.

Точный возраст пса никто не знает, потому что у него никогда не было документов, но предполагается, что он может достигать 20 лет.

В 2020 году Loomapäästegrupp MTÜ организовала для пожилого Жорика спокойную домашнюю жизнь во дворе, но своенравный пес, по всей видимости, так и не смог с ней смириться: несмотря на еще тогда ухудшающееся здоровье, Жорик пытался снова сбежать.

"Он сделал то, что делает лучше всего — обхитрил нас и сбежал", — рассказывал тогда основатель Loomapäästegrupp Хейки Валнер, который следил за псом.

После его побега была организована поисковая операция, и вблизи Мууга Жорика удалось вновь поймать. Валнер смеялся, что пес тогда направлялся обратно в Каламая.

Легендарным Жорика сделало то, что он считался последним бродячим псом Таллинна. Когда-то он был одним из многих псов в бродячей стае на Пальяссааре. До недавнего времени он не разу не давал себя поймать.

4 октября 2020 года в Каламая, рядом с торговым центром Arsenal, Жорику был установлен памятник.