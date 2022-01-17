17.01.2022, 18:13
ФОТО | В Ярвамаа из-за скользкой дороги и сильного ветра грузовик съехал в кювет
Сегодня около 16:30, на шоссе Имавере-Вильянди, в Ярвамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где грузовик Volvo с прицепом съехал в кювет. На месте происшествия одна полоса для движения закрыта.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге и из-за сильного ветра съехал в кювет. Прицеп остался на дороге, поэтому одна полоса перекрыта. Грузовик шел порожняком.
Дорога на месте аварии очень скользкая. К счастью, водитель не пострадал.
Спасатели регулируют движение и ждут прибытия буксира.