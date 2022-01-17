В Ласнамяэ мужчина напугал посетителей магазина ножом

16 января в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице Паэ в Ласнамяэ мужчина пугал ножом других прохожих. Никто не пострадал, 35-летний мужчина был задержан полицией.

В этот же день в полицию поступило еще одно сообщение, что в центре Таллинна на улице Логи 26-летний мужчина выстрелил из пневматического оружия в сторону 47-летний женщины, которая почувствовала угрозу своей жизни и здоровью.