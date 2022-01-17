Центристы и реформисты не договорились о компенсации расходов на электроэнергию. Что дальше?

"Соглашения не достигнуто, и обсуждения должны быть продолжены здесь в ближайшие дни и часы, потому что позиция Центристской партии предельно ясна: людям нужна срочная помощь. Нам нужны универсальные меры как для наших граждан, так и предприятий. Идет отопительный период, и если вспомогательных мер не будет, то управленческий кризис налицо", — сказал ERR председатель Центристской партии Юри Ратас.

"Я не сказал бы, что речь идет о правительственном кризисе. На мой взгляд, это не вопрос идеологии, а прагматичная потребность в целях выживания населения Эстонии. Центристская партия всегда готова к обсуждению, но в какой-то момент эти обсуждения просто прекратятся", — подчеркнул Ратас и добавил, что собрание коалиционного совета проходило также в воскресенье.

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас сказала ERR, что у правительства нет предложений от реформистов и центристов, а есть совместно разработанные меры: "Я понимаю возникшие эмоции и разочарование, но правительство все-таки должно принимать продуманные решения, что мы и пытаемся сделать".

Она выразила надежду, что на этой неделе все же удастся достичь договоренности: "Я надеюсь, что это желание у сторон коалиции обоюдное. У нас пока нет договоренностей обо всем, но есть частичные соглашения. Мы можем двигаться дальше, но поскольку необходимо разработать целый пакет вспомогательных мер, обсуждения продолжатся и во вторник".

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