В ЕС не получили письмо из России для признания COVID-сертификатов

Для того чтобы ЕС признала российские COVID-сертификаты, нужно, чтобы Россия направила в Европейский союз письмо с просьбой о признании их эквивалентности. По состоянию на начало этого года оно не было получено, сообщил на пресс-конференции в Москве 17 января посол ЕС Маркус Эдерер.

”Могу сообщить, что в октябре была техническая онлайн-встреча между представителями России и ЕС по эквивалентности. Это была позитивная встреча, эксперты обсудили, как это сделать, Россия сообщила, что на политическом уровне заинтересована в достижении эквивалентности”, — сообщил он о состоянии переговоров, отвечая на вопрос РБК. Однако пока, по словам посла, ситуация осталась неизменной.

Взаимное признание COVID-сертификатов позволило бы вакцинированным гражданам ЕС и России совершать взаимные поездки на основе полученных в своих странах сертификатов о вакцинации, без необходимости предоставления дополнительных документов и без того, чтобы российские вакцины были официально одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA), пояснял ранее Эдерер. Начать процесс взаимного признания Брюссель предложил Москве в июле прошлого года. Сейчас ЕС признает документы о вакцинации 33 стран, среди которых Армения, Грузия, Израиль, Сербия, Турция, Украина.

12 ноября Европейская комиссия сообщала, что Россия сделала первый шаг и предоставила Евросоюзу документы, которые нужны для проверки технической совместимости российской и европейской систем контроля за вакцинацией. После этого должна была быть подана заявка на признание российских сертификатов о вакцинации против COVID-19 эквивалентными европейским.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что возможное признание документов о завершенном курсе вакцинации от инфекции является ”технологическим процессом”, который состоит из разных задач. Он допускал, что взаимное признание сертификатов может произойти в течение ”какого-то количества месяцев”.

Прокомментировал посол ЕС и ход признания EMA российской вакцины ”Спутник V”. ”Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA запросили дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены”, — сказал Эдерер на пресс-конференции. По его словам, получение документов сделало бы возможными новые инспекции EMA.