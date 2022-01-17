Полиция просит помощи в поисках 27-летнего Ивана. Он может находиться в Таллинне

Полиции поступило сообщение о пропаже Ивана, с которым близкие общались в последний раз вчера вечером. Полиция собирает информацию о том, куда мог направиться Иван и где он может находиться. На данный момент известно, что вчера вечером мужчина мог отправиться поездом в Таллинн.

Его рост 170 см, телосложение худощавое, волосы каштановые. На Иване была тёмно-зелёная куртка, светлые джинсы и красные кроссовки. По состоянию здоровья без посторонней помощи он может попасть в беду.

Всех, кто видел этого мужчину или знает, где он находится, полиция просит позвонить на номер 112.

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