Полиция нашла разыскиваемого ранее 27-летнего Ивана

Сегодня вечером поиски Ивана увенчались успехом. Полиция установила, что мужчина едет на поезде в сторону Тапы. Патрульные встретили мужчину на перроне в Тапа и, пообщавшись с Иваном, убедились, что с ним все в порядке и в помощи полиции он не нуждается.