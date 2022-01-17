17.01.2022, 20:22
Полиция нашла разыскиваемого ранее 27-летнего Ивана(13)
Foto: Andres Putting
Сегодня полиция просила помощи общественности в поисках 27-летнего Ивана, который пропал в Ляэне-Вирумаа в Тапа.
Сегодня вечером поиски Ивана увенчались успехом. Полиция установила, что мужчина едет на поезде в сторону Тапы. Патрульные встретили мужчину на перроне в Тапа и, пообщавшись с Иваном, убедились, что с ним все в порядке и в помощи полиции он не нуждается.
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