Песков: просьба Эстонии доказывает, что ситуацию в Европе нагнетает Запад

Канцлер Минобороны Эстонии 17 января заявил о готовности принять до 5000 военнослужащих альянса.

"Что касается просьбы Эстонии и так далее о размещении дополнительных контингентов у себя на территории — это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей. И это и есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", — сказал Песков журналистам.

16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кризисную ситуацию у границы с Украиной вызвала Россия и именно ей нужно начать деэскалацию.

Говоря о прошедших на прошлой неделе переговорах с представителями США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе, он ответил, что в Кремле надеются уже на этой неделе получить письменный ответ Вашингтона.

Пескова также спросили, рассматривают ли в Кремле возможность проведения трехстороннего саммита с представителями НАТО и Украины.

"Понимаете, вопрос по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих", — сказал Песков.

Даже если ставится тема Донбасса, продолжил он, то предстоит выяснить, что конкретно украинские оппоненты планируют обсуждать с Россией.

"Россия не является, еще раз повторяем, стороной конфликта. Означает ли это, что большую надежду они (Киев — ИФ) возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду возлагают на "нормандский формат"? Означает ли это, что они не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в "нормандском формате"? К сожалению, пока ответов на все это нет", — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, есть ли перспективы у соответствующего саммита, если тема Донбасса не будет фигурировать на повестке, он ответил: "Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения?"

Песков отметил, что сейчас эти отношения полностью направлены на ход выполнения Минских договоренностей. "Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать", — сказал пресс-секретарь главы государства.