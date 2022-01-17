17.01.2022, 14:08
В страшной аварии с участием трех грузовиков и одной легковушки погиб человек
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня в 13:05 центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте.
По предварительным данным, там произошла авария с участием трех грузовиков и одного легкового автомобиля. Находившийся в легковушке мужчина скончался.
Точные обстоятельства устанавливаются. Также пока неизвестно, пострадал ли кто-то еще. Движение перекрыто в обоих направлениях.
На месте работает полиция.
Более подробная информация будет обнародована как только она поступит.
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