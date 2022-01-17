ФОТО | В страшной аварии с участием трех грузовиков и одной легковушки погиб человек

По предварительным данным, там произошла авария с участием трех грузовиков и одного легкового автомобиля. Находившийся в легковушке мужчина скончался.

Точные обстоятельства устанавливаются. Также пока неизвестно, пострадал ли кто-то еще. Движение перекрыто в обоих направлениях.

На месте работает полиция.

Более подробная информация будет обнародована как только она поступит.

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