Компенсация счетов: таллиннцы "штурмуют" районные управы звонками и ходатайствами. Самый большой наплыв — в Ласнамяэ

По словам пресс-секретаря мэрии Отта Хейнапуу, основной наплыв наблюдается в Ласнамяэ. Другой пресс-секретарь Лейни Юрисаа добавила, что в порядке живой очереди ходатайства не принимаются. Для подачи заявки на месте в районной управе необходимо предварительно зарегистрировать по телефону. Кроме этого ходатайства принимаются по интернету. Более подробно о процессе ходатайствования читайте ЗДЕСЬ.

Таллиннцам, которые хотят подать заявление на бумаге, но еще не зарегистрировавшимся на прием, в некоторых районах придется ждать до февраля, пишет RusERR. По словам вице-мэра столицы Бетины Бешкиной, город пытается решить вопрос с дополнительной рабочей силой и ожидается, что о частичной компенсации расходов на энергоносители ходатайствует максимально 50 000 домохозяйств: "Конечно, ходатайств будет меньше, чем мы прогнозируем. Есть люди, которые никогда ни о чем не ходатайствуют, они хотят справляться самостоятельно".

В мэрии считают, что большая часть ходатайств будет подана в интернете. За первые четыре часа было получено 500 ходатайств.

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