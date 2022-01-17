17.01.2022, 17:10
Оппозиционер Аблязов заявил, что планирует возглавить Казахстан(4)
После свержение нынешней власти в Казахстане будет объявлено временное правительство, которое планирует возглавить лидер оппозиционного движения ”Демократический выбор Казахстана” Мухтар Аблязов.
Об этом в интервью YouTube-каналу латвийскому ”И Грянул Грэм” заявил он сам.
”Если зайти на мой Facebook, то там написано: Мухтар Аблязов - кандидат на пост премьер-министра. Я объявил себя тем человеком, который готов возглавить временное правительство Казахстана на 6 месяцев, потом мы проведем новые выборы. Потом мы все зарегистрируемся на политические партии и будем конкурировать. Не будет такого, что мы силовым образом захватим власть”, — заявил он.