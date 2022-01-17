Сергей Новицкий: ”Валиева выглядит недосягаемой для соперниц. Она совершенно невероятно умеет заворожить зал”

– Где-то перенервничала, где-то чего-то не хватило. Тем не менее и короткая, и произвольная, пусть и с ошибками, смотрятся очень эффектно. Камила выглядит недосягаемой для соперниц.

– Не совсем чистый прокат произвольной программы может сказаться на психологическом состоянии фигуристки?

– Не думаю, что это должно сказаться. В конце концов, она тоже живой человек, а не робот. Столько стартов провела и в том году, и в этом. И в общем выступала довольно-таки безошибочно.

– Какая из трех произвольных программ российских девушек вам больше всего нравится?

– В данном сезоне, да еще и в прошлом мне больше нравились композиции Камилы. Она как-то совершенно невероятно умеет заворожить зал. Зрители проживают программу вместе с ней. И это, конечно, очень цепляет.

12-16 января в Таллинне проходил чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе.

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