Бригадный генерал НАТО шокирован действиями ОДКБ в Казахстане и переговорами с Россией

По словам Креслиньша, в этой истории поражает несколько моментов. Во-первых скорости переброски войск — это было сделано очень быстро. Понятно, что основу контингента ОДКБ в Казахстане составляют российские военные — видимо они уже находились в полной боевой готовности.

Во-вторых генерала удивило заявления президента Токаева о том, что военные будут стрелять без предупреждения. ”Это вообще как? Иностранные военные, которым дан приказ стрелять без предупреждения?”, — уточняет генерал.

Он считает, что руководство Казахстана прибегнув к участию войск ОДКБ подорвало свой авторитет. Генерал запаса также убежден, что окопная война между Россией и НАТО маловероятна, скорее противостояние будет идти в киберпространстве или с помощью дронов. Он надеется, что до реального столкновения между НАТО и Россией не дойдет, поскольку в ядерной войне победителей быть не может.