Бригадный генерал НАТО шокирован действиями ОДКБ в Казахстане и переговорами с Россией(11)
Бригадный генерал НАТО в запасе Карлис Креслиньш проккоментировал действия войск ОДКБ в Казахстане, скорость их развертывания и ситуацию вокруг переговоров между Россией и США о глобальной безопасности. В интервью каналу ”И Грянул Грэм” он указал, что привлечение Казахстаном иностранных вооруженных сил для борьбы с беспорядками выглядет очень странно.
По словам Креслиньша, в этой истории поражает несколько моментов. Во-первых скорости переброски войск — это было сделано очень быстро. Понятно, что основу контингента ОДКБ в Казахстане составляют российские военные — видимо они уже находились в полной боевой готовности.
Во-вторых генерала удивило заявления президента Токаева о том, что военные будут стрелять без предупреждения. ”Это вообще как? Иностранные военные, которым дан приказ стрелять без предупреждения?”, — уточняет генерал.
Он считает, что руководство Казахстана прибегнув к участию войск ОДКБ подорвало свой авторитет. Генерал запаса также убежден, что окопная война между Россией и НАТО маловероятна, скорее противостояние будет идти в киберпространстве или с помощью дронов. Он надеется, что до реального столкновения между НАТО и Россией не дойдет, поскольку в ядерной войне победителей быть не может.