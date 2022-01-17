17.01.2022, 09:55
Порошенко прилетел в Киев. Ему вручили повестку на пограничном контроле в аэропорту(9)
Foto: REUTERS/SCANPIX
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который вернулся в страну из Польши, вручили на пограничном контроле в аэропорту Киева повестку с вызовом в суд, сообщает РБК со ссылкой на УНИАН.
Как передает ”РИА Новости”, в повестке политика назвали ”задержанным”.
На контроле Порошенко некоторое время не отдавали паспорт, его не пропускали на территорию страны. ”Происходит недопуск меня на территорию государства”, — сказал он в эфире канала ”Украина 24”.
Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) говорили, что проводят процессуальные действия и проверяют документы.
Затем паспорт Порошенко вернули.
Будет дополнено.