За рубежом
17.01.2022, 09:55

Порошенко прилетел в Киев. Ему вручили повестку на пограничном контроле в аэропорту

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Foto: REUTERS/SCANPIX

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который вернулся в страну из Польши, вручили на пограничном контроле в аэропорту Киева повестку с вызовом в суд, сообщает РБК со ссылкой на УНИАН.

Как передает ”РИА Новости”, в повестке политика назвали ”задержанным”.

На контроле Порошенко некоторое время не отдавали паспорт, его не пропускали на территорию страны. ”Происходит недопуск меня на территорию государства”, — сказал он в эфире канала ”Украина 24”.

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) говорили, что проводят процессуальные действия и проверяют документы.

Затем паспорт Порошенко вернули.

Будет дополнено.

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