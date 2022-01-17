Разумный водитель экономит топливо, деньги и бережет природу

Избавьтесь от лишних килограммов. Чем легче автомобиль, тем меньше топлива он потребляет. А значит, целесообразно освободить его от лишнего груза, ведь каждые дополнительные 20 кг увеличивают расход топлива на 1 %.

Уменьшите аэродинамическое сопротивление. При увеличении скорости движения в два раза лобовое сопротивление воздуха увеличивается вчетверо. Багажные боксы на крыше и велосипедные держатели заметно ухудшают аэродинамику и повышают расход топлива. Поэтому имеет смысл убрать с кузова автомобиля все, что в данный момент не используется.

Проверяйте давление в шинах. Причем делайте это не реже одного раза в месяц. Снижение давления в шинах на 0,5 бар от нормы увеличивает расход топлива на 2–4%.

Выбирайте равномерную езду. Частые резкие ускорения и торможения повышают расход топлива. Следите за дорогой и планируйте маневры заблаговременно. Такой стиль езды безопаснее для вас и других участников движения, а еще он сбережет вам топливо.

Избегайте остановок во время движения. Старайтесь по возможности реже останавливаться, хотя в потоке городского движения это зачастую и невыполнимо. Для снижения скорости тормозите двигателем, а если продолжительность остановки более 20 секунд (например, перед шлагбаумом на железнодорожном переезде), то лучше заглушить мотор.

Заправляйтесь топливом выгодно. Как показывают исследования, при экономном вождении можно снизить расход топлива до 25 %. Однако без заправки вам не обойтись.

Большинство торговцев топливом продают его своим постоянным клиентам со скидкой 2–3 цента за литр. На этом фоне выгодно выделяется Olerex. Он первым в Эстонии стал использовать наряду со скидкой 2,6 цента за литр и бонусную программу возврата денег, или кешбэка, в рамках которой на счет клиента также перечисляется 3 % от суммы каждой покупки. И тогда каждый литр топлива, например, по цене 1,5 евро будет обходиться постоянному клиенту на 7,1 цента дешевле (2,6 цента скидки плюс 4,5 цента кешбэка на клиентский счет).