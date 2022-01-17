Эстония обновила антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за неделю

С 10 по 16 января в Эстонии были выявлены 14 782 новых случая заражения — на 47,8% больше, чем неделей ранее, когда заболели 9997 человек, пишет RusERR. Речь идет о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 25 по 31 октября 2021 года, когда заразились 12 069 человек.