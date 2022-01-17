17.01.2022, 07:40
Эстония обновила антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за неделю
Foto: Taavi Sepp
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось почти на 48% в недельном сравнении, достигнув нового рекордного показателя за весь период пандемии.
С 10 по 16 января в Эстонии были выявлены 14 782 новых случая заражения — на 47,8% больше, чем неделей ранее, когда заболели 9997 человек, пишет RusERR. Речь идет о новом печальном рекорде, а предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в период с 25 по 31 октября 2021 года, когда заразились 12 069 человек.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость на конец прошлой недели составила 1847 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 1200 неделей ранее.
По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 280 пациентов с коронавирусом — на 45 больше, чем неделей ранее.
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