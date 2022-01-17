ФОТОРЕПОРТАЖ | Остаться в живых: RusDelfi узнал, как солдаты НАТО адаптируются к эстонской зиме

Далее — очередь самих бойцов. Кто-то выполняет все как герои фильмов — быстро, ловко и, кажется, без особенных усилий.

На пронизывающем ветру это кажется чем-то противоестественным, чего попросту не должно происходить с человеком.

Он говорит, что особенно важно следить за дыханием и сохранять самообладание, чтобы не терять способность мыслить. Именно для этого перед тем, как вылезти из проруби каждый солдат должен будет ответить на несложный вопрос, чтобы доказать, что справиться с состоянием шока получилось. ”Когда ты понимаешь, что именно сейчас должно произойти, это проще контролировать” — слышат солдаты в заключение и смотрят на инструктора, который внезапно резко прыгает в прорубь, как ни в чем ни бывало продолжает говорить уже из воды.

После недолгого инструктажа колонна из 100 человек направилась к замерзшему озеру, в котором уже сделаны две квадратные проруби.

Нам объясняют, что сама зимняя тренировка длится двое суток. Это — последнее и самое серьезное испытание для бойцов. Им нужно будет прыгнуть в прорубь, проделанную в толстом льду озера. Это — обязательное условие для того, чтобы закончить данный курс подготовки, а без него — нельзя выполнять служебные обязанности.

Есть дежурный врач, подготовлена сухая одежда и палатки для переодевания. Готов даже горячий суп, которым будут кормить после выполнения такого упражнения.

Вот и подходящая машина. Едем. Перед нами — палаточный лагерь, в котором есть все необходимое для того, чтобы проводить зимние тренировки.

На улице +2, однако из-за ветра кажется, что температура минусовая. Сопровождающий советника солдат, так же как и мы с фотографом, переминается с ноги на ногу, пытаясь согреться, и вспоминает, как ездил на Рождество домой в Великобританию . ”Там все в футболках ходили” — замечает он.

- Дальше вы не проедете, - советник по коммуникациям боевой группы eFP НАТО в Эстонии Бьорн Мальмквист останавливает нашу "Тойоту Короллу". Дело не в государственных тайнах или блок-постах, просто дорога становится слишком уж пересеченной. Будем ждать джип.

Раз — и обе лыжные палки, которыми нужно зацепиться за ледяной край, уже плотно воткнуты в снег, два — и боец четко выкрикивает свои личные данные и ответ на вопрос, три — и он уже спокойно бежит к берегу, где в палатке его ждет теплая одежда.

А есть и те, для кого такое зимнее купание — настоящее испытание. Особенно в одежде. И на ветру.

Однако какой бы леденящей душу эта тренировка ни была — в прямом смысле, майор Марк Даудс, который уже не первый раз руководит данным мероприятием, успокаивает — за все годы, пока проводятся такие тренировки, ни разу не было такого, чтобы это влекло за собой несчастные случаи или серьезные болезни. Ведь бойцы готовятся к этому моменту заранее.

Иногда бывает, что когда человек попадает в тепло после такого купания, в кровь резко выбрасывается гормон стресса, но это быстро проходит. Кроме того, майор отметил, что солдаты весь курс очень ждут момента, когда им придется прыгать в холодную воду — это то, о чем потом рассказывают и чем гордятся.

Он также заверил, что эффект, который оказывает холодная вода — холодный шок, одинаково влияет и на мужчин и на женщин, и в этом плане женщинам не опаснее принимать участие в таких тренировках, чем мужчинам. Всего в группе около 20 процентов женщин, поэтому среди прыгающих в воду можно разглядеть и представительниц прекрасного пола.

Вот, что рассказала о своем опыте в Эстонии младший капрал Гилмартин, (королевская артиллерия, британская армия, eFP Эстония):

Чего тебе больше всего не хватает здесь, в чужой стране?

Моей семьи. Но если честно, расписание у нас довольно плотное, и у нас нет времени, чтобы сидеть и скучать по дому. Хотя в Эстонии все другое, не похожее на то, что мы привыкли видеть дома. Но это определенно классный опыт.

Как долго ты здесь пробудешь?

До марта.





Как прошел прыжок в воду? Было страшно?

Я сказала себе, что не должна бояться, заставила себя поверить, что я хочу прыгнуть в эту ледяную воду, вот и все.