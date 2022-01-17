ФОТОРЕПОРТАЖ | Остаться в живых: RusDelfi узнал, как солдаты НАТО адаптируются к эстонской зиме(36)
В пятницу солдаты из боевой группы НАТО в Эстонии завершили специальный курс, цель которого — подготовка к выживанию в любых условиях, в том числе — зимой. В его рамках солдаты должны провести две ночи в палатках и в заключение — прыгнуть в ледяную прорубь и суметь самостоятельно из нее выбраться.
Корреспондент RusDelfi побывал в палаточном лагере боевой группы и все увидел своими глазами.
- Дальше вы не проедете, - советник по коммуникациям боевой группы eFP НАТО в Эстонии Бьорн Мальмквист останавливает нашу "Тойоту Короллу". Дело не в государственных тайнах или блок-постах, просто дорога становится слишком уж пересеченной. Будем ждать джип.
На улице +2, однако из-за ветра кажется, что температура минусовая. Сопровождающий советника солдат, так же как и мы с фотографом, переминается с ноги на ногу, пытаясь согреться, и вспоминает, как ездил на Рождество домой в Великобританию. ”Там все в футболках ходили” — замечает он.
Вот и подходящая машина. Едем. Перед нами — палаточный лагерь, в котором есть все необходимое для того, чтобы проводить зимние тренировки.
Есть дежурный врач, подготовлена сухая одежда и палатки для переодевания. Готов даже горячий суп, которым будут кормить после выполнения такого упражнения.
Нам объясняют, что сама зимняя тренировка длится двое суток. Это — последнее и самое серьезное испытание для бойцов. Им нужно будет прыгнуть в прорубь, проделанную в толстом льду озера. Это — обязательное условие для того, чтобы закончить данный курс подготовки, а без него — нельзя выполнять служебные обязанности.
После недолгого инструктажа колонна из 100 человек направилась к замерзшему озеру, в котором уже сделаны две квадратные проруби.
Инструктирующий объясняет, какой эффект холодная вода произведет на организм человека.
Он говорит, что особенно важно следить за дыханием и сохранять самообладание, чтобы не терять способность мыслить. Именно для этого перед тем, как вылезти из проруби каждый солдат должен будет ответить на несложный вопрос, чтобы доказать, что справиться с состоянием шока получилось. ”Когда ты понимаешь, что именно сейчас должно произойти, это проще контролировать” — слышат солдаты в заключение и смотрят на инструктора, который внезапно резко прыгает в прорубь, как ни в чем ни бывало продолжает говорить уже из воды.
На пронизывающем ветру это кажется чем-то противоестественным, чего попросту не должно происходить с человеком.
Далее — очередь самих бойцов. Кто-то выполняет все как герои фильмов — быстро, ловко и, кажется, без особенных усилий.
Раз — и обе лыжные палки, которыми нужно зацепиться за ледяной край, уже плотно воткнуты в снег, два — и боец четко выкрикивает свои личные данные и ответ на вопрос, три — и он уже спокойно бежит к берегу, где в палатке его ждет теплая одежда.
Однако какой бы леденящей душу эта тренировка ни была — в прямом смысле, майор Марк Даудс, который уже не первый раз руководит данным мероприятием, успокаивает — за все годы, пока проводятся такие тренировки, ни разу не было такого, чтобы это влекло за собой несчастные случаи или серьезные болезни. Ведь бойцы готовятся к этому моменту заранее.
Иногда бывает, что когда человек попадает в тепло после такого купания, в кровь резко выбрасывается гормон стресса, но это быстро проходит. Кроме того, майор отметил, что солдаты весь курс очень ждут момента, когда им придется прыгать в холодную воду — это то, о чем потом рассказывают и чем гордятся.
Он также заверил, что эффект, который оказывает холодная вода — холодный шок, одинаково влияет и на мужчин и на женщин, и в этом плане женщинам не опаснее принимать участие в таких тренировках, чем мужчинам. Всего в группе около 20 процентов женщин, поэтому среди прыгающих в воду можно разглядеть и представительниц прекрасного пола.
Вот, что рассказала о своем опыте в Эстонии младший капрал Гилмартин, (королевская артиллерия, британская армия, eFP Эстония):
Чего тебе больше всего не хватает здесь, в чужой стране?
Моей семьи. Но если честно, расписание у нас довольно плотное, и у нас нет времени, чтобы сидеть и скучать по дому. Хотя в Эстонии все другое, не похожее на то, что мы привыкли видеть дома. Но это определенно классный опыт.
Как долго ты здесь пробудешь?
До марта.
Как прошел прыжок в воду? Было страшно?
Я сказала себе, что не должна бояться, заставила себя поверить, что я хочу прыгнуть в эту ледяную воду, вот и все.
А как считаешь, можно сказать, что женщины лучше или хуже с этим справляются?
На самом деле, женщины намного лучше реагируют на это, чем мужчины.
А вот, чем поделился младший капрал Таннер (королевские инженеры — британская армия, eFP Эстония):
Почему ты решил стать солдатом НАТО в Эстонии?
Это просто работа. А такие командировки — часть работы. Я здесь с сентября.
И как тебе в Эстонии, нравится? Сложно было привыкнуть к зиме, например?
Да, в Эстонии хорошо. А вот к зиме довольно сложно привыкнуть.
Ты чувствовал себя в безопасности, когда находился в воде?
Да, я был уверен, что ничего не случится. Нас готовили к этому.
Что тебя больше всего удивило, когда ты приехал в Эстонию?
То, на каком расстоянии расположены друг от друга дома! И это понятно, ведь первое место, которое я увидел в Эстонии — это Тапа. Потом я побывал и в Таллинне, там, конечно, все по-другому.
После того, как прыжок совершен, солдат ждет заслуженный обед — горячий суп с хлебом.
На вопросы о том, собираются ли солдаты каким-то образом отметить вечером завершение курса зимней подготовки, все только пожимают плечами. Вечеринка? Это вряд ли, в планах — отсыпаться.