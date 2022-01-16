16.01.2022, 20:30
Аналитик: весной цены на электричество упадут меньше, чем ожидалось(11)
Foto: Priit Simson
По словам эксперта, цены на электричество весной упадут меньше, чем ожидают сейчас люди, пишут "Деловые ведомости".
”К сожалению, у меня нет ни одной хорошей новости для потребителей энергии”, — заявила аналитик Swedbank Лийз Элмик в радиопередаче Äripäev ”Час энергии”.
Она поясняет — весной, когда в Европе закончится отопительный сезон, действительно, произойдет некоторое снижение цен на энергоносители. В то же время не стоит ожидать возврата к тому уровню цен, который был до энергокризиса.
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