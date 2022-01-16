Аналитик: весной цены на электричество упадут меньше, чем ожидалось

”К сожалению, у меня нет ни одной хорошей новости для потребителей энергии”, — заявила аналитик Swedbank Лийз Элмик в радиопередаче Äripäev ”Час энергии”.

Она поясняет — весной, когда в Европе закончится отопительный сезон, действительно, произойдет некоторое снижение цен на энергоносители. В то же время не стоит ожидать возврата к тому уровню цен, который был до энергокризиса.