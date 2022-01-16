16.01.2022, 15:51
ФОТОФАКТ | Сегодня очередь в ледовый холл Тондираба еще длиннее, чем вчера(9)
ФОТО: Delfi lugeja
Сегодня в ледовом холле Тондираба проходит гала-концерт в честь завершения ЧЕ по фигурному катанию.
Как сообщают оцевидцы, очередь перед холлом сегодня еще длиннее, чем вчера.
15 января на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрывался последний комплект наград — в женском одиночном катании. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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