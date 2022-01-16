ФОТОФАКТ | Сегодня очередь в ледовый холл Тондираба еще длиннее, чем вчера

Как сообщают оцевидцы, очередь перед холлом сегодня еще длиннее, чем вчера.

15 января на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрывался последний комплект наград — в женском одиночном катании. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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