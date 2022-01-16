Ласнамяэ
16.01.2022, 15:51

ФОТОФАКТ | Сегодня очередь в ледовый холл Тондираба еще длиннее, чем вчера

 (9)
ФОТО: Delfi lugeja

Сегодня в ледовом холле Тондираба проходит гала-концерт в честь завершения ЧЕ по фигурному катанию.

Как сообщают оцевидцы, очередь перед холлом сегодня еще длиннее, чем вчера.

15 января на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрывался последний комплект наград — в женском одиночном катании. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии