ФОТО | "Отпустите Лешу!" Возле посольства РФ в Таллинне проходит акция в поддержку Навального

Как сообщает DW, аналогичные мероприятия проходят в десятках городов мира.

Акция "Возвращение" в поддержку Навального в Берлине приурочена к годовщине его прилета в Россию из Германии.

Алексей Навальный 17 января 2021 года прилетел в Россию из Германии, после чего был задержан на паспортном контроле.

Как уточняют организаторы из объединения "Demokrati-JA", речь идет об "акции солидарности" с Навальным, а также "со всеми политическими заключенными и преследуемыми в России и других диктатурах постсоветского пространства".

Кроме того, устроители хотят выразить поддержку "подвергаемым гонениям правозащитникам и журналистам", а также сотрудникам Международного историко-просветительского общества "Мемориал" ("ММ") и правозащитного центра "Мемориал", решение о запрете и ликвидации которых были приняты в конце декабря 2021 года в Москве.

Наконец, митингующие планируют привлечь внимание к судьбе некоммерческих организаций и физлиц, которые были объявлены российскими властями так называемыми "иностранными агентами" или "нежелательными организациями".

Отравление Алексея Навального

Российский политик и оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. После экстренной посадки в Омске Навальный был госпитализирован, а через два дня доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у политика, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отвергает обвинения в причастности к покушению.