ГРАФИК | Каждый день как на пороховой бочке: смотрите, какими будут цены на электричество в понедельник!

Завтра биржевая стоимость электричества до восьми утра будет относительно низкой, после чего снова вырастет.

Смотрите график!

Напоминаем, что в понедельник, 17 января, в Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление, предназначенной для смягчения последствий их подорожания.

Предназначенную для подачи ходатайств электронную среду самообслуживания планируется открыть в понедельник, 17 января, по адресу https://taotlen.tallinn.ee/. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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