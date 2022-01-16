Экономика
16.01.2022, 15:30

ГРАФИК | Каждый день как на пороховой бочке: смотрите, какими будут цены на электричество в понедельник!

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Foto: Argo Ingver
Рынок электроэнергии продолжает оставаться нестабильным, поэтому предсказать что-то даже на ближайшую перспективу достаточно трудно. Тем не менее, цены на понедельник уже известны.

Завтра биржевая стоимость электричества до восьми утра будет относительно низкой, после чего снова вырастет.

Смотрите график!

Напоминаем, что в понедельник, 17 января, в Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление, предназначенной для смягчения последствий их подорожания.

Предназначенную для подачи ходатайств электронную среду самообслуживания планируется открыть в понедельник, 17 января, по адресу https://taotlen.tallinn.ee/. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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