МВД сокращает сотни рабочих мест

Министр внутренних дел Кристьян Яани подтвердил, что в основном будут упразднены вакантные должности, однако сократят и оперативных координаторов спасательной службы: "В Департаменте полиции и погранохраны станет на 300 должностей меньше. В основном это вакантные должности. Но, действительно, есть и такие должности, на которых люди реально работают", — сказал Яани.

"Спасательный департамент точно так же пересматривает свою структуру управления. Например, оперативные координаторы, задача которых — реагировать на различные инциденты на втором уровне управления", — добавил министр.

"В случае оперативных координаторов и, например, некоторых работ, связанных с надзором за безопасностью, насчитывается 70 человек. Большинству из них предложат работу внутри организации, и сейчас может быть примерно 20 человек, найти работу которым будет сложно. Но, конечно, цель в том, чтобы всем людям найти рабочие места", — отметил Яани.