The Economist: две мировые державы скоро столкнутся в ужасной войне

После извинений американского посла в Пекине Джозефа Прюера разведчиков удалось освободить. В 2001 году оба правительства пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. В урегулировании конфликта сыграла роль и некоторая доля удачи. Тогдашний глава Белого дома Джордж Буш поручил это дело госсекретарю Колину Пауэллу, обладавшему необычайным влиянием и способному принимать быстрые и эффективные решения, говорится в статье.

Опытный дипломат смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона, пишет автор. Два десятилетия спустя более пристрастный конгресс и СМИ наверняка не позволят Соединенным Штатам пойти на компромиссы с Китаем, предположил колумнист.

По его мнению, в Пекине теперь тоже не готовы к уступкам в случае острого инцидента. Обе стороны получают информацию из довольно "хлестких" онлайн-изданий, а не степенных телевизионных каналов, которые в 2001 году преуменьшали значение того события, рассуждает обозреватель.

Как считает эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен, Китай и Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин настаивает, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны. В Вашингтоне под "безопасностью" подразумевают "спокойное и предсказуемое поведение" во время сближения истребителей, пояснил специалист.

С 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами НОАК. В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее, подытоживается в материале.

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