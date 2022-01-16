ГАЛЕРЕЯ | Чемпионат Европы в Таллинне завершился показательными выступлениями
В воскресенье 16 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне прошли показательные выступления.
Перед таллинцами и гостями города предстали сильнейшие эстонские фигуристы, а также победители и призеры чемпионата Европы по фигурному катанию. Венчала программу показательных выступлений чемпионка континента в женском одиночном катании, обладательница мирового рекорда Камила Валиева с программой под музыку из фильма "Аватар".
За пять дней чемпионата в Таллинне были разыграны 4 комплекта медалей: в мужском, женском, парном катании, а также танцах на льду. Неофициальный командный зачет выиграла сборная России, ставшая обладательницей всех четырех золотых, а также трех серебряных и двух бронзовых медалей, серебро и бронза у команды Италии, еще одну бронзовую медаль увез в Латвию одиночник Денис Васильев. Лучшим результатом среди представителей сборной Эстонии стало 8-е место в женском одиночном катании Нины Петрыкиной.
На следующей неделе в Таллинне пройдет чемпионат четырех континентов, в котором примут участие неевропейские фигуристы.
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