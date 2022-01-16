Чемпионат Европы в Таллинне завершится показательными выступлениями

На субботнем женском одиночном катании в кассах "Тондираба" был ажиотаж, организаторы продали все билеты (из-за ковидных ограничений зал может быть заполнен только на 50%). Однако на сегодняшние показательные выступления билеты еще есть: купить их можно ЗДЕСЬ.