16.01.2022, 11:45
Чемпионат Европы в Таллинне завершится показательными выступлениями
Foto: Rauno Volmar
В воскресенье 16 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне пройдут показательные выступления. Начало — в 15.30 местного времени.
На субботнем женском одиночном катании в кассах "Тондираба" был ажиотаж, организаторы продали все билеты (из-за ковидных ограничений зал может быть заполнен только на 50%). Однако на сегодняшние показательные выступления билеты еще есть: купить их можно ЗДЕСЬ.
Перед таллинцами и гостями города предстанут сильнейшие эстонские фигуристы, а также победители и призеры чемпионата Европы по фигурному катанию.
Все подробности чемпионата Европы ЗДЕСЬ.