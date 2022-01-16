16.01.2022, 11:05
Зеленые и соцдемы обсудят сотрудничество для борьбы с кризисом
Foto: Taavi Sepp
Сегодня в 12 часов соберутся Советы уполномоченных Социал-демократической партии и Партии зеленых, главный пункт повестки — возможное сотрудничество между двумя партиями.
На прошлой неделе лидер социал-демократов Индрек Саар и сопредседатель зеленых Зюлейха Измайлова предложили Совету уполномоченных своих партий начать в свете высоких цен на электроэнергию разработку совместной программы с предложениями по решению энергетического и климатического кризиса.
Сотрудничество будет начато, если его одобрят Советы уполномоченных обеих партий.