Зеленые и соцдемы обсудят сотрудничество для борьбы с кризисом

На прошлой неделе лидер социал-демократов Индрек Саар и сопредседатель зеленых Зюлейха Измайлова предложили Совету уполномоченных своих партий начать в свете высоких цен на электроэнергию разработку совместной программы с предложениями по решению энергетического и климатического кризиса.