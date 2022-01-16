ГРАФИКИ | В Эстонии добавилось 2394 зараженных коронавирусом, количество госпитализированных растет. Умерли три человека

По состоянию на утро 16 января в больницах находятся 280 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 207 человек, из которых 164 человек (79,2%) не были вакцинированы, у 43 человека (20,8%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыты 27 новых историй болезни. Скончались три человека, зараженные коронавирусом, все не были вакцинированы: 63-летний мужчина, 72-летний мужчина и 77-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 9227 тестов на коронавирус, результат 2394 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 134,6 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 177,7 невакцинированных человек в день.

За сутки было введено 3282 доза вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 323 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 342 621 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 61,9%.

Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/koronavirus/statistika-po-koronavirusu

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