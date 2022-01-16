Пенсионерка возмущена: на упаковках так мелко пишут состав, как будто специально!

"У вас здесь можно пожаловаться, вот я жалуюсь: что за шрифт на продуктах? Не прочитать ничего даже в очках! Так мелко пишут состав, как будто специально, чтобы никто ничего не понял. И ладно это был бы один какой-то продукт, так нет. Думаю, что я не одна такая, кто ничего не видит. О нас, стариках, никто не думает!"