Пенсионерка возмущена: на упаковках так мелко пишут состав, как будто специально!(8)
Читательница "МК-Эстонии" Лариса возмущена слишком мелким, по ее мнению, шрифтом на упаковках товаров:
"У вас здесь можно пожаловаться, вот я жалуюсь: что за шрифт на продуктах? Не прочитать ничего даже в очках! Так мелко пишут состав, как будто специально, чтобы никто ничего не понял. И ладно это был бы один какой-то продукт, так нет. Думаю, что я не одна такая, кто ничего не видит. О нас, стариках, никто не думает!"
От редакции:
Согласно информации Департамента защиты прав потребителя и технического надзора, в случае маркировки пищевых продуктов минимальный размер шрифта должен составлять 1,2 мм, что соответствует высоте строчной буквы. На упаковках с максимальной боковой площадью менее 80 квадратных сантиметров размер шрифта должен быть не менее 0,9 мм. Текст должен контрастировать с фоном.