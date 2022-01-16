16.01.2022, 09:17
Анна Щербакова: зрители невероятные – просто как родные трибуны были. Спасибо!(13)
Foto: Rauno Volmar
Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила зрителей на чемпионате Европы-2022 в Таллинне за поддержку.
Щербакова завоевала серебро, чисто исполнив произвольную программу с четверным флипом.
”Хочу сказать, что зрители невероятные — просто как родные трибуны были. Огромная поддержка, плакаты, крики. Спасибо!
Я была разочарована короткой, но очень рада после произвольной программы, это перековывает весь негатив. Я довольна итогом соревнований”, — передает слова Щербаковой корреспондент Sports.ru.