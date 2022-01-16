Ученые предупреждают: стремительное распространение ”омикрона” гарантирует, что он не станет последним

Как отмечают специалисты, каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать и ”омикрон” уже продемонстрировал свое преимущество в быстром распространении. По словам эпидемиолога инфекционных заболеваний из Бостонского университета Леонардо Мартинеса, чем быстрее распространяется ”омикрон”, тем больше возможностей для мутаций, потенциально приводящих к большему количеству вариантов коронавируса. По мнению экспертов, ”омикрон” с большей вероятностью, чем ”дельта”-штамм, будет повторно заражать людей, у которых ранее был диагностирован COVID-19, и вызывать ”прорывные инфекции” у вакцинированных людей, одновременно атакуя и непривитых.

Вирус будет эволюционировать”, указывают специалисты. В частности, он может возвращаться к человеку после заражения животных, уязвимых к инфекции, или заражать людей ”двойными инфекциями”, гибридами.

Утверждается также, что ”омикрон”, по-видимому, вызывает менее тяжелое течение болезни, чем ”дельта”, и его ”поведение” дает надежду на то, что в конечном итоге вирус станет более мягким, как обычная простуда, и точно станет ”менее смертоносным”.

Однако, чтобы ”обуздать” появление новых вариантов коронавируса, ученые подчеркивают необходимость следования мерам общественной безопасности, таким как ношение масок и вакцинация.

”Вакцины по-прежнему обеспечивают защиту, а бустерные прививки значительно снижают количество серьезных заболеваний, госпитализаций и смертей”, — сообщается в статье.

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