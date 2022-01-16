Александр Жулин: Щербакова показала, кто она есть на самом деле. Ответила всем хейтерам

У Валиевой не обошлось без ошибок, но все равно Камила показала фантастическое катание. Поздравляю ее с победой!

Щербакова показала, кто она есть на самом деле. Ответила всем хейтерам. Да, наверное, что-то не получается… Но сегодня мы все видели чистейший прокат с четверным флипом. Не удивлюсь, если на Олимпиаде Аня будет прыгать два-три четверных.