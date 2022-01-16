Фигурное катание
16.01.2022, 13:00

Александр Жулин: Щербакова показала, кто она есть на самом деле. Ответила всем хейтерам

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Iluuisutamise EM naiste üksiksõidu vabakava
Foto: Rauno Volmar
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллинне.

”Все идет нормально, по плану. Наши девочки прыгают запредельные контенты.

У Валиевой не обошлось без ошибок, но все равно Камила показала фантастическое катание. Поздравляю ее с победой!

Щербакова показала, кто она есть на самом деле. Ответила всем хейтерам. Да, наверное, что-то не получается… Но сегодня мы все видели чистейший прокат с четверным флипом. Не удивлюсь, если на Олимпиаде Аня будет прыгать два-три четверных.

Саша Трусова — умница, что идет на такой контент. Уверен, что дожмет его”, — приводит слова Жулина Sports.ru.

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