Чемпионка Эстонии в адрес соперницы из России: Валиева это космос(15)
Чемпионка Эстонии Нина Петрыкина идеально откатала свою произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне, более полутора часов была лидером соревнований и заняла рекордное для себя место в итоговом протоколе.
После проката Петрыкина пообщалась с журналистами.
С волнением сегодня удалось справиться?
Сегодня было спокойнее катать, так как уже привыкла. Перед стартом я заглянула на трибуны и была удивлена, что настолько много народа. Я готовила себя к большому количеству, но не настолько! Мне очень приятно, что так много народа интересуется фигурным катанием. Это действительно красивый вид спорта, но достаточно сложный.
Как сама оцениваешь прокат?
По прыжкам у меня вопросов нет, только первый каскад из-за нервов, которые были в начале, выезд до конца не доделала, поэтому хореограф может меня сейчас прибить. Довольна ли я прокатом? Я очень довольна, что справилась и показала не все, что я умею, но минимальный уровень своей подготовки.
Эмоции после проката были переполняли?
Эмоции просто зашкаливали, я даже не знала куда деваться. Публика помогла мне после проката дышать.
Это был твой самый эмоциональный момент в карьере?
На данный момент — да, такая публика! Я в детстве смотрела и не понимала, как спортсменам не страшно, когда они выходят. Иногда думала: почему он что-то не сделал. А сейчас выходу и понимаю: насколько сложно собраться. Но родная публика, особенно после проката так поддерживает! Просто не хватает эмоций.
Перед соревнованием я спросил, что тебе надо сделать, чтобы ты осталась собой довольной. Ты ответила, что ответишь потом. Сейчас ты довольна своим выступлением?
Да! Я довольна, что мое выступление посмотрело столько народа. Мне понравилось, что я смогла показать себя во всей красе, в новом красивом платье.
Что означает твой образ в платье?
Честно, я над этим не задумывалась. Этот образ выражает меня. Моя произвольная программа про красивую птицу. Как будто в сказке. Я представляла, что птица садится мне на руку, а потом я ее отпускаю и во время проката она со мной летает.
Вы работали с Ильей Авербухом. Расскажите о работе с ним.
С ним работать очень приятно. Это человек — профессионал своего дела и свою работу он делает по максимуму. Несмотря на то, с кем работает — маленькие детки, постарше, топовые фигуристы или нетоповые. Я помню, что когда мы прислали ему музыку, то он час гулял по парку и слушал ее в наушниках. Все это время он придумывал выступление. Он мне поставил уже две произвольные программы. Когда он ставил мне предыдущую программу, то мы катались вдвоем. Там были декорации, у него тогда было шоу ”Ромео и Джульетта” или ”Кармен” — какое-то из них. Свет был выключенным и это были для меня самые незабываемые впечатления.
Ты знаешь, кто кинул на лед тебе игрушку?
У меня есть догадки, но я не знаю, где он сидел.
Важный человек для тебя?
Очень.
Следующие старты для тебя — это чемпионат юниоров?
Следующие старты — юниорский чемпионат в Эстонии. Сейчас пока не знаю, из-за короны много всего отменяется.
Был ли шанс попасть на Олимпиаду?
Нет. Я пропустила предыдущий сезон. Согласно правилам, я не могу участвовать.
Кто твои любимые фигуристы?
Те, кто борются до конца. Конкретных любимых нет. Каждый чем-то нравится.
Как думаешь, кто победит сегодня?
Думаю, Камила Валиева. Она откатает все чисто. Это космос!