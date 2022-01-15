Чемпионка Эстонии в адрес соперницы из России: Валиева это космос

После проката Петрыкина пообщалась с журналистами.

С волнением сегодня удалось справиться?

Сегодня было спокойнее катать, так как уже привыкла. Перед стартом я заглянула на трибуны и была удивлена, что настолько много народа. Я готовила себя к большому количеству, но не настолько! Мне очень приятно, что так много народа интересуется фигурным катанием. Это действительно красивый вид спорта, но достаточно сложный.

Как сама оцениваешь прокат?

По прыжкам у меня вопросов нет, только первый каскад из-за нервов, которые были в начале, выезд до конца не доделала, поэтому хореограф может меня сейчас прибить. Довольна ли я прокатом? Я очень довольна, что справилась и показала не все, что я умею, но минимальный уровень своей подготовки.

Эмоции после проката были переполняли?

Эмоции просто зашкаливали, я даже не знала куда деваться. Публика помогла мне после проката дышать.

Это был твой самый эмоциональный момент в карьере?

На данный момент — да, такая публика! Я в детстве смотрела и не понимала, как спортсменам не страшно, когда они выходят. Иногда думала: почему он что-то не сделал. А сейчас выходу и понимаю: насколько сложно собраться. Но родная публика, особенно после проката так поддерживает! Просто не хватает эмоций.

Перед соревнованием я спросил, что тебе надо сделать, чтобы ты осталась собой довольной. Ты ответила, что ответишь потом. Сейчас ты довольна своим выступлением?

Да! Я довольна, что мое выступление посмотрело столько народа. Мне понравилось, что я смогла показать себя во всей красе, в новом красивом платье.

Что означает твой образ в платье?

Честно, я над этим не задумывалась. Этот образ выражает меня. Моя произвольная программа про красивую птицу. Как будто в сказке. Я представляла, что птица садится мне на руку, а потом я ее отпускаю и во время проката она со мной летает.

Вы работали с Ильей Авербухом. Расскажите о работе с ним.