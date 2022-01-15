В 2021 году в огне и воде погибли 99 человек
”Чтобы мир вокруг нас стал безопаснее, Спасательный департамент, помимо повышения потенциала реагирования на вызовы, проводит важную работу по повышению осведомленности населения о пожарной и водной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. Здесь важно, чтобы люди поняли, что ключом к безопасному обществу является забота друг о друге и правильное поведение в случае опасности. Нужно замечать опасности и опасные ситуации, а также оповещать друг друга, будь то найденный на лесной тропе взрывоопасный предмет, или решивший искупаться нетрезвый друг. Также каждый должен знать, как действовать в различных кризисных ситуациях и чем нужно запастись для таких ситуаций”, — сказал министр внутренних дел Кристиян Яани.
”Мне очень приятно, что сегодня на благо внутренней безопасности страны работают 4000 добровольных спасателей, которые являются помощниками как в разрешении несчастных случаев, так и в превентивной работе. Я благодарен им за этот вклад!”, — сказал Яани.
”Число погибших нас огорчает. Что особенно печально, так это то, что в прошлом году жарким летом погибло 60 человек. Это больше, чем количество человек, которое вмещает в себя автобус”, — отметил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару. ”В прошлом году Спасательный департамент провёл несколько кампаний по привлечению внимания именно на безопасность на воде. В начале лета в общественных местах купания по всей Эстонии установили 60 спасательных кругов, которые помогали отдохнуть, когда силы были на исходе.
В начале купального сезона и в другое время мы обращали внимание людей на то, что купание и алкоголь — вещи несовместимые, и просили, чтобы никто не пускал своего нетрезвого друга в воду. К сожалению, утонуло очень много людей. Это ещё раз показывает на то, что безопасность начинается с каждого из нас и только благодаря осторожности, осведомлённости и заботе мы сможем сохранить жизни людей”, — добавил Таммеару. Из утонувших в прошлом году 51 человек были мужчины, 7 женщин и 2 детей.
В прошлом году в пожарах погибли 28 взрослых мужчин и 11 женщин. Средний возраст погибшего 66 лет. По первоначальным данным в состоянии алкогольного опьянения или подозрении на него была половина погибших (59%), средний показатель опьянения 2,5 промилле. Основные причины пожаров, в которых погибли люди, были поломки в электросистеме или отопительной системе, неосторожное курение, использование открытого огня, а также подгоревшая еда. Сравнивая с годом ранее, возросло количество погибших в пожарах, начавшихся из-за поломки в электросистеме.
По первоначальным данным в 2021 году из-за утечки угарного газа умерли 5 человек, по меньшей мере у 47 человек были серьёзные проблемы со здоровьем из-за угарного газа. Большая часть отравлений угарным газом произошла из-за того, что была рано закрыта печная заслонка, поэтому в помещение проникал токсичный угарный газ.
”Начиная с этого года датчик угарного газа стал обязательным во всех домах, где есть твердотопливная печь, плита, камин или котёл. Также датчик угарного газа нужно установить и в нежилых помещениях с твердотопливными системами отопления. Каждый может принять это не как обязательство, а как вклад в собственную безопасность. Наличие датчиков дыма и угарного газа должно быть таким же привычным делом, как пристёгивание ремня безопасности в автомобиле: домашние консультации Спасательного департамента показывают, что сейчас датчик угарного газа есть лишь в 36% домах с печным отоплением”, — сказал Куно Таммеару.
2021 год для сапёров Спасательного департамента был весьма удачным — за весь год было обезврежено 6930 взрывоопасных предметов. К сожалению, по всей Эстонии до сих пор можно найти много боеприпасов военного времени, поэтому каждое обезвреженное взрывное устройство является важным шагом на пути к нашей общей безопасности.
В 2021 году у Спасательного департамента было 27 541 вызов, из которых 14 147 были спасательными работами. Были спасены 285 человек, скорой помощи или полиции была оказана помощь в 4136 случаях. Добровольные спасатели принимали участие в спасательных работах 3160 раз, из которых 1121 случай они решили самостоятельно.