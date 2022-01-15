В 2021 году в огне и воде погибли 99 человек

”Чтобы мир вокруг нас стал безопаснее, Спасательный департамент, помимо повышения потенциала реагирования на вызовы, проводит важную работу по повышению осведомленности населения о пожарной и водной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. Здесь важно, чтобы люди поняли, что ключом к безопасному обществу является забота друг о друге и правильное поведение в случае опасности. Нужно замечать опасности и опасные ситуации, а также оповещать друг друга, будь то найденный на лесной тропе взрывоопасный предмет, или решивший искупаться нетрезвый друг. Также каждый должен знать, как действовать в различных кризисных ситуациях и чем нужно запастись для таких ситуаций”, — сказал министр внутренних дел Кристиян Яани.

”Мне очень приятно, что сегодня на благо внутренней безопасности страны работают 4000 добровольных спасателей, которые являются помощниками как в разрешении несчастных случаев, так и в превентивной работе. Я благодарен им за этот вклад!”, — сказал Яани.

”Число погибших нас огорчает. Что особенно печально, так это то, что в прошлом году жарким летом погибло 60 человек. Это больше, чем количество человек, которое вмещает в себя автобус”, — отметил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару. ”В прошлом году Спасательный департамент провёл несколько кампаний по привлечению внимания именно на безопасность на воде. В начале лета в общественных местах купания по всей Эстонии установили 60 спасательных кругов, которые помогали отдохнуть, когда силы были на исходе.

В начале купального сезона и в другое время мы обращали внимание людей на то, что купание и алкоголь — вещи несовместимые, и просили, чтобы никто не пускал своего нетрезвого друга в воду. К сожалению, утонуло очень много людей. Это ещё раз показывает на то, что безопасность начинается с каждого из нас и только благодаря осторожности, осведомлённости и заботе мы сможем сохранить жизни людей”, — добавил Таммеару. Из утонувших в прошлом году 51 человек были мужчины, 7 женщин и 2 детей.