15.01.2022, 20:38
У российского фигуриста родился сын, пока он завоевывал медаль в Таллинне(1)
Foto: Rauno Volmar
Российский фигурист Иван Букин рассказал, что стал отцом, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России.
”Я очень счастлив. У нас с Аленой Самарской родился мальчик — богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артемом”, — рассказал Иван.
Алена Самарская — хореограф группы Ирины Жук и Александра Свинина.
Сегодня Иван Букин и Александра Степанова завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллинне.