Фигурное катание
15.01.2022, 20:38

У российского фигуриста родился сын, пока он завоевывал медаль в Таллинне

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Иван Букин (на 2-й ступень пьедестала)
Foto: Rauno Volmar

Российский фигурист Иван Букин рассказал, что стал отцом, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России.

”Я очень счастлив. У нас с Аленой Самарской родился мальчик — богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артемом”, — рассказал Иван.

Алена Самарская — хореограф группы Ирины Жук и Александра Свинина.

Сегодня Иван Букин и Александра Степанова завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате Европы в Таллинне.

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