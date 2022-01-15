ФОТО | Десятки тысяч австрийцев протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

В субботу в Вене прошла крупная акция протеста против коронавирусных ограничений и решения властей Австрии ввести обязательную вакцинацию от ковида.

В конце 2021 года по всей Австрии уже прошли демонстрации, в которых, по данным полиции, принимало участие более 40 000 человек.

Основной причиной недовольства участников протестов является законопроект, согласно которому полиции разрешат штрафовать тех, кто отказывается от прививок. Причем обязательная вакцинация распространяется на всех, начиная с 14 лет. В настоящее время в Австрии вакцинировано около 75% населения.

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