Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших в результате беспорядков

”К сожалению, жертвами стали и мирные граждане”, ― цитирует Шалабаева Дождь.

По предварительным данным ведомства, пострадали 4 578 человек, в том числе 3 393 силовика.

По словам Шалабаева, Генпрокуратура расследует 546 уголовных дел, в том числе 15 дел об убийстве, 44 ― по актам терроризма, 34 ― по массовым беспорядкам.

В изоляторах находятся 672 подозреваемых, 446 арестованы.

В больницах остаются 265 пострадавших в результате событий, 67 из них находятся в реанимации, сообщила директор департамента по связям с общественностью Минздрава Казахастана Асель Артакшинова.

О словам Шалабаева, после начала вооруженных столкновений силовики начали применять ”спецснаряжения”, которые не угрожают жизни человека. 6 января в республике началась антитеррористической операция, после чего правоохранительные органы нначали применять оружие против ”террористов”, сообщил представитель Генпрокуратуры.

Протесты в Казахстане начались после Нового года из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, затем они переросли в погромы и беспорядки. 5 января в стране ввели чрезвычайное положение. Президент республики запросил помощь Организации Договора о коллективной безопасности, после чего в страну ввели миротворцев.

Посольство России сообщало, что в результате протестов погибла 26-летняя россиянка.