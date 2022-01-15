Статистика стриминговых услуг: больше эстоноземельцев пользуются YouTube, но проводят больше времени в Netflix

Статистический анализ Elisa на базе анонимных данных потребления сети показал, что в 2021 году YouTube ежемесячно пользовалось почти в три раза больше людей, чем Netflix, и более чем в 35 раз больше, чем Amazon Prime Video. При этом по сравнению с предыдущим годом количество зрителей уменьшилось только у YouTube, в то время как число пользователей Netflix увеличилось примерно на треть.

Если количество пользователей большинства платформ в целом возрастало из года в год, то в 2020 году видеоконтент стали потреблять гораздо больше, зато в минувшем году произошел значительный спад. В прошлом и позапрошлом году основные изменения затронули Amazon Prime Video.

”Ключевыми словами 2020 года стали дистанционное обучение, осторожность и закрытость общества — соответственно люди больше нуждались в развлечениях на дому. Статистика явно указывает на то, что наше население стало чаще смотреть фильмы, сериалы и ролики”, — пояснила менеджер Elisa по развлекательным услугам Керту Попп. — В минувшем году частично возобновили работу кинотеатры, люди стали чуть больше ходить на концерты и путешествовать, тратя таким образом меньше времени на связанные с видео услуги”.

Среднестатистический потребитель подобных услуг в последние годы проводит больше всего времени в среде Netflix, меньше всего — в Amazon Prime Video. Сравнение данных потребления за 2020 и 2021 год показывает, что в течение каждого месяца позапрошлого года обычный пользователь потреблял на 12% больше стриминговых данных, но для Amazon Prime Video эта разница составила даже около 20%.

Что касается средней продолжительности просмотра, то в минувшем году наименьший спад постиг Netflix, а наибольший (свыше 20%) — опять же Amazon Prime Video.