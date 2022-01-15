Статистика стриминговых услуг: больше эстоноземельцев пользуются YouTube, но проводят больше времени в Netflix(1)
Статистический анализ Elisa на базе анонимных данных потребления сети показал, что в 2021 году YouTube ежемесячно пользовалось почти в три раза больше людей, чем Netflix, и более чем в 35 раз больше, чем Amazon Prime Video. При этом по сравнению с предыдущим годом количество зрителей уменьшилось только у YouTube, в то время как число пользователей Netflix увеличилось примерно на треть.
Если количество пользователей большинства платформ в целом возрастало из года в год, то в 2020 году видеоконтент стали потреблять гораздо больше, зато в минувшем году произошел значительный спад. В прошлом и позапрошлом году основные изменения затронули Amazon Prime Video.
”Ключевыми словами 2020 года стали дистанционное обучение, осторожность и закрытость общества — соответственно люди больше нуждались в развлечениях на дому. Статистика явно указывает на то, что наше население стало чаще смотреть фильмы, сериалы и ролики”, — пояснила менеджер Elisa по развлекательным услугам Керту Попп. — В минувшем году частично возобновили работу кинотеатры, люди стали чуть больше ходить на концерты и путешествовать, тратя таким образом меньше времени на связанные с видео услуги”.
Среднестатистический потребитель подобных услуг в последние годы проводит больше всего времени в среде Netflix, меньше всего — в Amazon Prime Video. Сравнение данных потребления за 2020 и 2021 год показывает, что в течение каждого месяца позапрошлого года обычный пользователь потреблял на 12% больше стриминговых данных, но для Amazon Prime Video эта разница составила даже около 20%.
Что касается средней продолжительности просмотра, то в минувшем году наименьший спад постиг Netflix, а наибольший (свыше 20%) — опять же Amazon Prime Video.
”Средняя продолжительность просмотра легко определяется по объему данных при потреблении различных услуг. На каждый такой спад наверняка немного повлиял и тот факт, что любая платформа со временем становится эффективнее, то есть один и тот же контент можно отправлять зрителю с меньшими затратами данных”, — отметила Керту Попп.
Несмотря на этот фактор, она выделяет некоторые шаблоны пользовательского поведения. ”В Amazon Prime Video обычно быстро смотрят то, что интересно в данный момент. В YouTube один пользователь в течение месяца смотрит большое количество роликов. В Netflix распространен просмотр запоем, то есть нескольких серий или фильмов подряд, долго”, — пояснила она.
В прошлые годы эстоноземельцы тратили время не только на такие крупные всемирные источники видеоконтента, но и на ряд отечественных, малоизвестных или просто новых сервисов. Керту Попп упомянула продемонстрировавшие впечатляющие результаты платформы Elisa Huub, Viaplay, TikToki и Twitch, а также видеоконтент, доступный через Instagram и Facebook. На удивление много зрителей привлек и стриминговый сервис HBO Max, который появился в США лишь в мае 2020 года, а в Эстонии вообще еще не доступен официально. К данной услуге в Эстонии в минувшем году уже подключилось несколько тысяч клиентов, хотя теоретически они вообще не имеют права ее потреблять.
”Десятки разнообразных платформ предлагают увлекательный и качественный контент, так что наша статистика с каждым годом будет становиться все разнообразнее. Уже несколько лет назад мы подметили эту тенденцию на больших рынках. Клиенты одновременно прибегают к услугам множества поставщиков для того, чтобы потреблять любой интересующий их контент. Время монополии крупных стриминговых сервисов заканчивается”, — заключила Керту Попп.