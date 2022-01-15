БИАТЛОН | Россия доминирует в эстафете, Беларусь в тройке. Эстония за пределами десятки

Главными творцами победы стали Александр Логинов, выступавший на третьем этапе - он сумел сохранить лидерство в контактной борьбе с представителями Украины и Беларуси - и Максим Цветков, хладнокровно расправившийся с мишенями и не допустивший ни одного промаха. На других этапах за Россию бежали Даниил Серохвостов и Карим Халили.

На заключительном отрезке показалось, что еще ничего не решено, немец Филипп Наврат отыграл у Цветкова более 10 секунд, но на финишный отрезок хозяина трассы не хватило, у немцев лишь серебро, а вот третьими сенсационно стали белорусы. Сборная Эстонии финишировала за пределами первой десятки.

Сборная Норвегии потеряла возможность борьбы с соперниками из-за технического курьеза. Швед Пеппе Фемлинг-не разобрался на стрельбище и открыл огонь по норвежской мишени, в итоге норвежский биатлонист Александр Андерсен передал свою эстафету на последнем (24-м) месте с отставанием в 2 минуты 36 секунд. После разбора ситуации судьи скорректировали время команды Норвегии, отняв от результата две минуты.

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Эстафета

1. Россия – 1:11.06,1 (0+4)

2. Германия – 7,0 (0+2)

3. Беларусь – 23,0 (0+6)