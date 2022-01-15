СЕГОДНЯ | Кийбус и Петрыкина покажут максимум, россиянки зайдут на мировой рекорд

Женская программа начинается в 18.45 местного времени. На лед выйдет 24-й номер по итогам короткой программы — Александра Головкина из Литвы. Эстонские девушки появятся на льду на час позже. В 19.48 свою произвольную программу продемонстрирует Нина Петрыкина , а в 20.03 — Эва-Лотта Кийбус .

Однако главные события на чемпионате Европы — с точки зрения распределения медалей — развенутся ближе к 10 часам вечера, когда на лед выйдет последняя разминка, в которой компанию россиянкам — нынешним и бывшим, выступающим за Грузию и Польшу, составил бельгийка Луна Хендрикс, главная возмутительница спокойствия в короткой программе. И хотя лидеру — Камиле Валиевой, которая снова попробует побить свой же мировой рекорд, Луна проигрывает довольно много, но даже серебро континентального первенства будет для представительницы Бельгии грандиозным успехом.