СЕГОДНЯ | Кийбус и Петрыкина покажут максимум, россиянки зайдут на мировой рекорд(6)
15 января на чемпионате Европы по фигурному катанию будет разыгран последний комплект наград - в женском одиночном катании. И мало кто сомневается, что золото вновь отправится в Россию.
Женская программа начинается в 18.45 местного времени. На лед выйдет 24-й номер по итогам короткой программы — Александра Головкина из Литвы. Эстонские девушки появятся на льду на час позже. В 19.48 свою произвольную программу продемонстрирует Нина Петрыкина, а в 20.03 — Эва-Лотта Кийбус.
Однако главные события на чемпионате Европы — с точки зрения распределения медалей — развенутся ближе к 10 часам вечера, когда на лед выйдет последняя разминка, в которой компанию россиянкам — нынешним и бывшим, выступающим за Грузию и Польшу, составил бельгийка Луна Хендрикс, главная возмутительница спокойствия в короткой программе. И хотя лидеру — Камиле Валиевой, которая снова попробует побить свой же мировой рекорд, Луна проигрывает довольно много, но даже серебро континентального первенства будет для представительницы Бельгии грандиозным успехом.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Женщины
Произвольная программа
Первая разминка
1. Александра Головкина (Литва) — 18.45
2. Лара Наки Гутманн (Италия)
3. Регина Шерманн (Венгрия)
4. Ясмине Ямада (Швейцария)
5. Александра Фейгин (Болгария)
6. Наташа Маккей (Великобритания)
Вторая разминка
7. Йозефин Тальегард (Швеция)
8. Нина Петрыкина (Эстония) — 19.48
9. Йенни Сааринен (Финляндия)
10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 20.03
11. Марина Пирреда (Италия) — снялась
12. Элишка Бржезинова (Чехия)
Третья разминка
13. Ольга Микутина (Австрия)
14. Николь Шотт (Германия)
15. Леа Серна (Франция)
16. Алексия Паганини (Швейцария)
17. Виктория Сафонова (Беларусь)
18. Екатерина Рябова (Азербайджан)
Четвертая разминка
19. Анастасия Губанова (Грузия)
20. Екатерина Куракова (Польша)
21. Анна Щербакова (Россия) — 21.55
22. Александра Трусова (Россия) — 22.00
23. Луна Хендрикс (Бельгия)
24. Камила Валиева (Россия) — 22.16
Положение после короткой программы
1. Камила Валиева (Россия) — 90,45
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25
3. Александра Трусова (Россия) — 75,13
4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05
5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47
6. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,02
7. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65,47
8. Виктория Сафонова (Беларусь) — 63,07
9. Алексия Паганини (Швейцария) — 62,32
10. Леа Серна (Франция) — 61,16
11. Николь Шотт (Германия) — 61,86
12. Ольга Микутина (Австрия) — 60,16
13. Элишка Бржезинова (Чехия) — 59,62
14. Марина Пирреда (Италия) — 59,53
15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 59,16
16. Йенни Сааринен (Финляндия) — 58,93
17. Нина Петрыкина (Эстония) — 58,30