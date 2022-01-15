Пенсионные фонды Swedbank увеличили накопления клиентов почти на 300 млн евро

В случае с фондами Swedbank эта плата за эффективность составила бы более 22 млн евро. Swedbank решил не взимать плату за результаты деятельности и как и в предыдущие годы, эта сумма осталась в фондах, т. е. на счетах будущих пенсионеров в Swedbank.

Закон об инвестиционных фондах позволяет управляющим фондов взимать плату за эффективность в размере 20% от суммы превышения, если доходность фонда превышает годовой рост поступлений социального налога. Однако плата за эффективность не может превышать 2% от стоимости активов пенсионного фонда. В 2021 году пенсионные фонды второй ступени Swedbank принесли 275 млн евро, а пенсионные фонды третьей ступени — 20 млн евро. Результаты пенсионного фонда Swedbank K100 позволили бы снять 12,44 млн евро вознаграждения за результаты деятельности, а результаты пенсионного фонда Swedbank K60 — 9,95 млн евро, или в общей сложности 22,4 млн евро вознаграждения за результаты деятельности.

"Поправка к Закону об инвестиционных фондах, вступившая в силу в 2019 году, позволяет компаниям по управлению фондами также получать вознаграждение за хорошие инвестиционные показатели. Для Swedbank важно помочь своим клиентам обеспечить своё будущее, сберегая, инвестируя и накапливая на пенсию. Мы хотим поддержать наших клиентов, предлагая наилучшие возможные комиссии, но при этом, отказываясь от комиссий за эффективность, чтобы у наших клиентов оставалось больше денег в виде прибыли. Наша цель — сделать плату за услуги пенсионных фондов как можно более низкой и без скрытых платежей", — сказала руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер.

В сентябре 2021 года Swedbank удешевил накопление в третьей пенсионной ступени, взяв на себя все дополнительные расходы. До сих пор текущие платежи всех предлагаемых в Эстонии пенсионных фондов третьей ступени состояли из платы за управление и переменных дополнительных платежей, таких как расходы на перевод и плата за услуги, непосредственно связанные со сделками от имени фондов, и текущие платежи за инвестиции. Важным принципом для всех пенсионных фондов является инвестирование в устойчивые активы.