Великого украинского футболиста выгнали из итальянского клуба. Он выиграл только 1 матч из 11

”Клуб благодарит тренера и его штаб за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы”, — говорится в сообщении генуэзцев.

При 45-летнем специалисте ”Дженоа” выиграл всего одну игру из одиннадцати — команда победила ”Салернитану” (1:0) в игре Кубка Италии. Еще 7 матчей закончились поражениями, также было три ничьих.

Шевченко возглавил ”Дженоа” 7 ноября 2021-го, до этого он 5 лет тренировал сборную Украины.