Фигурное катание
15.01.2022, 12:16

СЕГОДНЯ | Эстонская пара открыла произвольную программу танцоров на чемпионате Европы. Главные фавориты — россияне

 (6)
Foto: Rauno Volmar

15 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию будут разыграны медали в танцах на льду. После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Первыми на лед вышли Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдайенко, представляющие Эстонию. Нашему дуэту удалось попасть в топ-20 сильнейших по итогам ритм-танца и продлить свои выступления на домашнем чемпионате Европы. Произвольную программу откатали под произведение To Build A Home весьма достойно, хоть и с небольшими помарками. Сегодня ребята получили 83.54 балла, в сумме за две программы — 143.89.

По словам корреспондента Eurosport фигуристки Бетины Поповой, "у эстонской пары много интересных находок, хорошие поддержки. Молодая перспектанвя пара"

Главные фавориты выйдут на лед спустя три часа — это российские дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова с Иваном Букиным.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Танцы на льду

Произвольный танец

Первая разминка

1. Солен Мазинг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) — 13:41

Третья разминка

11. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)

12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)

13. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 15:43

14. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

15. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)

Четвертая разминка

16. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

18. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

19. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 16:38

20. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 16:46

После ритм-танца

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 87,89

2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 86,45

3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 83,35

4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 79,97

5. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 77,99

6. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 75,83

7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 74,45

8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 73,32

9. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 70,47

10. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 70,22

…20. Солен Мазинг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) — 60,36

15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа

16 января
15:25 — показательные выступления

Купить билеты на чемпионат Европы можно ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии