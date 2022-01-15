СЕГОДНЯ | Эстонская пара открыла произвольную программу танцоров на чемпионате Европы. Главные фавориты — россияне

Первыми на лед вышли Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдайенко, представляющие Эстонию. Нашему дуэту удалось попасть в топ-20 сильнейших по итогам ритм-танца и продлить свои выступления на домашнем чемпионате Европы. Произвольную программу откатали под произведение To Build A Home весьма достойно, хоть и с небольшими помарками. Сегодня ребята получили 83.54 балла, в сумме за две программы — 143.89.