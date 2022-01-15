СЕГОДНЯ | Эстонская пара открыла произвольную программу танцоров на чемпионате Европы. Главные фавориты — россияне(6)
15 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию будут разыграны медали в танцах на льду. После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Первыми на лед вышли Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдайенко, представляющие Эстонию. Нашему дуэту удалось попасть в топ-20 сильнейших по итогам ритм-танца и продлить свои выступления на домашнем чемпионате Европы. Произвольную программу откатали под произведение To Build A Home весьма достойно, хоть и с небольшими помарками. Сегодня ребята получили 83.54 балла, в сумме за две программы — 143.89.
По словам корреспондента Eurosport фигуристки Бетины Поповой, "у эстонской пары много интересных находок, хорошие поддержки. Молодая перспектанвя пара"
Главные фавориты выйдут на лед спустя три часа — это российские дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова с Иваном Букиным.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Танцы на льду
Произвольный танец
Первая разминка
1. Солен Мазинг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) — 13:41
Третья разминка
11. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция)
12. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша)
13. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 15:43
14. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
15. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания)
Четвертая разминка
16. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
18. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
19. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 16:38
20. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 16:46
После ритм-танца
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 87,89
2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 86,45
3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 83,35
4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 79,97
5. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 77,99
6. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 75,83
7. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 74,45
8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 73,32
9. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 70,47
10. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция) — 70,22
…20. Солен Мазинг — Марко Евгений Гайдаенко (Эстония) — 60,36
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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