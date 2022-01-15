Очередное золото чемпионата Европы отправилось в Россию. Эстонская пара выступила достойно

Первыми на лед вышли Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдаенко, представляющие Эстонию. Нашему дуэту удалось попасть в топ-20 сильнейших по итогам ритм-танца и продлить свои выступления на домашнем чемпионате Европы. Произвольную программу откатали под произведение To Build A Home весьма достойно, хоть и с небольшими помарками. Сегодня ребята получили 83.54 балла, в сумме за две программы — 143.89.

По словам корреспондента Eurosport фигуристки Бетины Поповой, "у эстонской пары много интересных находок, хорошие поддержки. Молодая перспективная пара".

Главными фаворитами были российские дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выигравшие ритм-танец, а также Александра Степанова с Иваном Букиным, незначительно проигрывавшие своим соотечествнникам. Первыми в этой дуэли на лед вышли Степанова и Букин и выглядели намного сильнее всех остальных участников соревнований. Однако буквально несколько минут спустя Синицина и Кацалапов никому не позволили усомниться, чей дуэт является сильнейшим на континенте.

Золото и серебро чемпионата Европы отправляются в Россию. Бронза - у итальянцев Шарльен Гиньяр и Марко Фабри.

"Привет, Эстония, привет, Таллинн. Зал просто потрясающий, вы зрители просто сумасшедшие в хорошем смысле слова, от вас такая энергетика идет, - поблагодарили болельщиков новоиспеченные чемпионы Европы - Эта программа про нас, про нашу жизнь, мы чувствуем ее, и передаем всю энергию зрителям. Это получилось сегодня, мы получили огромное удовольствие".

"Сегодня особенный день, мы начинаем готовиться к Олимпийским играм", - сказал Никита Кацалапов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 130,07

2. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 126,75

3. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 124,62

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

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