Трехкратная олимпийская чемпионка: не смешите! Российских мужчин на пьедестале Олимпиады никто не ждет

Накануне россиянин Марк Кондратюк победил на чемпионате Европы в Таллинне.

”Не понимаю, зачем рукоплескать после чемпионата Европы? Это турнир, где довольно посредственная конкуренция. Конечно, Марк молодец, и все мы поздравляем его с победой. Результат достойный.

Возможен ли успех на Олимпиаде? Ну не смешите. Олимпийские игры — совершено другая лига. Российских мужчин там на пьедестале никто не ждет, и это логично. Шансов на медаль нет, если говорить честно”, — заявила Роднина.

Расписание чемпионата Европы-2022:

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

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