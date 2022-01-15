Трехкратная олимпийская чемпионка: не смешите! Российских мужчин на пьедестале Олимпиады никто не ждет(52)
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила медальные перспективы мужской сборной России на Играх в Пекине, пишет Sport24.
Накануне россиянин Марк Кондратюк победил на чемпионате Европы в Таллинне.
”Не понимаю, зачем рукоплескать после чемпионата Европы? Это турнир, где довольно посредственная конкуренция. Конечно, Марк молодец, и все мы поздравляем его с победой. Результат достойный.
Возможен ли успех на Олимпиаде? Ну не смешите. Олимпийские игры — совершено другая лига. Российских мужчин там на пьедестале никто не ждет, и это логично. Шансов на медаль нет, если говорить честно”, — заявила Роднина.
Расписание чемпионата Европы-2022:
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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