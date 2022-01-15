15.01.2022, 10:47
Ламбьель о ЧЕ: если все это цирк, то остальные в нем – клоуны, а Васильев – настоящий фигурист(4)
Foto: Rauno Volmar
Двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель, который тренирует латвийского фигуриста Дениса Васильева, оценил выступление своего подопечного на чемпионате Европы в Таллинне.
Накануне Васильев завоевал бронзовую медаль.
”Мне безразличны медали, я только знаю, что Денис — звезда! Если все это (турнир) цирк, то остальные в нем — клоуны, а Денис — настоящий фигурист. Он первый раз исполнил так чисто и мощно произвольную программу с четверным прыжком”, — приводит слова Ламбьеля ”Р-Спорт”.
Расписание чемпионата Европы-2022:
15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа
16 января
15:25 — показательные выступления
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