Ламбьель о ЧЕ: если все это цирк, то остальные в нем – клоуны, а Васильев – настоящий фигурист

”Мне безразличны медали, я только знаю, что Денис — звезда! Если все это (турнир) цирк, то остальные в нем — клоуны, а Денис — настоящий фигурист. Он первый раз исполнил так чисто и мощно произвольную программу с четверным прыжком”, — приводит слова Ламбьеля ”Р-Спорт”.