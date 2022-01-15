Фигурное катание
15.01.2022, 10:47

Ламбьель о ЧЕ: если все это цирк, то остальные в нем – клоуны, а Васильев – настоящий фигурист

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Iluuisutamise EM Tallinnas. Meeste vabakava
Foto: Rauno Volmar
Двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель, который тренирует латвийского фигуриста Дениса Васильева, оценил выступление своего подопечного на чемпионате Европы в Таллинне.

Накануне Васильев завоевал бронзовую медаль.

”Мне безразличны медали, я только знаю, что Денис — звезда! Если все это (турнир) цирк, то остальные в нем — клоуны, а Денис — настоящий фигурист. Он первый раз исполнил так чисто и мощно произвольную программу с четверным прыжком”, — приводит слова Ламбьеля ”Р-Спорт”.

Источник — Sports.ru

Расписание чемпионата Европы-2022:

15 января
13:35 — танцы на льду, произвольный танец
18:30 — женщины, произвольная программа

16 января
15:25 — показательные выступления

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