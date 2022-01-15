ФОТО | Редкое природное явление: ночью в Эстонии наблюдалось северное сияние

Читатели Delfi поделились снимками запечатленными в Таллинне в пятницу вечером.

Фото в социальных сетях говорят о том, что северное сияние было видно в Центральной Эстонии, Тартуском уезде, Ида-Вирумаа и на островах.

Если у вас есть фото или видео, сделанное вчера вечером или сегодня ночью, присылайте их на rus@delfi.ee.

Злата прислала фото из Кохтла-Ярве, где яркое северное сияние было прямо над домами.