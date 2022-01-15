За сутки в Эстонии выявлено 2220 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 человек

По состоянию на утро 15 января в больницах находятся 264 пациента с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 193 человека, из которых 153 человека (79,3%) не были вакцинированы, у 40 человек (20,7%) курс вакцинации завершен.

В течение суток были открыты 34 новые истории болезни. Скончались шесть человек, зараженные коронавирусом: 58-летний мужчина, 63-летняя женщина, 68-летний мужчина, 85-летний мужчина, 91-летняя женщина и 93-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 9526 тестов на коронавирус, результат 2220 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 126,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 160,1 невакцинированных человек в день.

За сутки была введена 6480 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 674 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 339 878 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 61,9%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.